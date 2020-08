Ragusa (Asl-Mcl): "Cara di Mineo smantellato per propaganda politica"

Nel deposito dismesso dell'Aeronautica Militare che si trova a Vizzini Scalo, in contrada Salonia, sul

territorio di Vizzini, tra Militello e Licodia Eubea, la Croce Rossa Italiana sta allestendo una tendopoli

dove ospitare i migranti in quarantena, quelli appena sbarcati in Sicilia. Una notizia questa che per i

vizzinesi è stata come un fulmine a ciel sereno, tanto da suscitare malumori e preoccupazioni, tanto da

aver indotto il sindaco del Comune di Vizzini ad una formale protesta, sostenuto anche da alcuni

amministratori locali del comprensorio del Calatino Sud-Simeto.



In merito a questa questione, interviene Paolo Ragusa, Presidente regionale di ALS-MCL Sicilia e

vice Presidente nazionale dell’Associazione Lavoratori Stranieri del Movimento Cristiano

Lavoratori il quale dichiara: “Il sistema nazionale di accoglienza si reggeva sulla presenza del Cara di Mineo. Alla prima emergenza che si è presentata, dopo la sua chiusura, è emersa tutta la fragilità

dell'organizzazione del Paese Italia. Questo dimostra che il centro di Mineo è stato smantellato

solo per ragioni di propaganda politica, ma di fatto contro l'interesse nazionale. Un Paese civile come il nostro non può farsi trovare impreparato di fronte ad emergenze umanitarie che si ripetono ciclicamente. Semmai il governo deve ottenere che le strutture di accoglienza italiane diventino europee, ovverosia che vengano gestite direttamente dall'Unione Europea con meccanismi automatici di distribuzione degli arrivi nei Paesi della stessa unione".

"Oggi, l'idea di realizzare una tendopoli - prosegue - presso l'ex deposito militare di Vizzini Scalo appartiene ad una logica di improvvisazione che rischia di non tutelare la dignità dei migranti, mortifica la vocazione produttiva di quel territorio e lo rende insicuro in tempo di Covid. Quindi si propone come un'operazione chirurgica che trova l'inevitabile ostilità delle istituzioni locali".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Questa iniziativa fa persino un torto ai tanti ex lavoratori del Cara di Mineo - conclude Ragusa - che improvvisamente si sono ritrovati senza un lavoro a causa di una scelta del governo che prima cancella la struttura di contrada Cucinella ed ora ne apre una a distanza di pochi chilometri, ma senza restituire il

lavoro a chi l'ha perso! Se serve un hub dell'accoglienza, allora si abbia il coraggio di riaprire quello che è stato chiusosolo per mostrare i muscoli e non perchè non fosse più necessario!".