Raid all'Istituto Fontanarossa: rapinati e picchiati quattro ragazzi

Nuovo episodio di violenza a Catania. Nella notte tra venerdì e sabato scorso, all’interno del plesso scolastico ‘Nuova Masseria Moncada dell’istituto "Fontanarossa", nel popolare quartiere di Librino, il custode stava chiacchierando con tre suoi amici davanti al portone di casa. Dalla parte nord del plesso scolastico del viale Moncada, a ridosso di un campo rurale, dove non c’è nessun muro di recinzione che protegga l’edificio contro raid vandalici o criminali, sono sbucati all’improvviso una decina di persone incappucciate e armate di fucili e pistole. Il ‘branco’ ha bloccato i quattro ragazzi, tutti tra i 15 e i 20 anni, intimando loro di consegnare i soldi che possedevano. Di fronte al magro bottino di pochi euro, i giovanissimi hanno subito un pestaggio violentissimo con la prima vittima che è stata colpita più volte in testa con il calcio di una pistola, per lui vari punti di sutura. Picchiato selvaggiamente anche un secondo ragazzo, per lui braccio rotto, nel tentativo di difendere l’amico. Quasi illesi il terzo e il quarto giovane con quest’ultimo che ha riportato un taglio poco profondo tra l’orecchio e la guancia. I familiari delle vittime hanno denunciato tutto al commissariato di Librino e ora indaga la polizia per far luce sull’inquietante accaduto.