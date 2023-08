Tremestieri, raid vandalico nell'anfiteatro comunale

Un grave atto vandalico, consumatosi nella notte tra il 17 e il 18 agosto, ha danneggiato l'anfiteatro comunale "Salvo D'Acquisto", a Tremestieri. Ignoti hanno sfondato le porte dei bagni e distrutto sanitari e arredi posti all'interno. L'azione vandalica è stato documentata con alcune foto pubblicate su Facebook dal primo cittadino Santi Rando.

"L'anfiteatro comunale - ha scritto Rando - recentemente sede di tanti eventi realizzati da associazioni e scuole del territorio, è stato in questi giorni interessato dall' ultimazione dei lavori relativi alla nuova Bambinopoli, all'area Relax e all'area Fitness, la cui cerimonia di inaugurazione e consegna alla cittadinanza è prevista per i primi di settembre".

"Sono davvero amareggiato - ha aggiunto - Dopo tanti sforzi per consegnare alla cittadinanza l'anfiteatro arricchito di nuovi spazi e di molteplici aree attrezzate, è triste constatare che ci sono degli incivili che remano contro il lavoro fatto nell'interesse della collettività. Noi non ci arrendiamo e ci impegneremo per riparare i danni subiti senza fare slittare per i primi di settembre l'inaugurazione".

"Attendiamo - ha concluso Rando - che le registrazioni delle videocamere di sorveglianza, già in mano alle autorità competenti, consegnino alla giustizia gli autori degli atti vandalici della scorsa notte e invitiamo la cittadinanza a segnalare alla nostra polizia locale chiunque agisca in modo non consono e senza rispetto dei beni pubblici".