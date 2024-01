Controlli della polizia a Ramacca, sanzionati automobilisti e commercianti non in regola

La polizia del commissariato di Caltagirone, con i colleghi della stradale e del reparto prevenzione crimine Sicilia orientale ha eseguito dei servizi straordinari di controllo nel territorio Calatino.

I controlli si sono concentrati soprattutto nel comune di Ramacca dove sono state identificate 113 persone, 22 veicoli, di cui uno è stato sequestrato, ed elevate 3 contravvenzioni per infrazioni al codice della strada per mancata revisione e per guida con patente scaduta. Durante i servizi sono stati controllati anche 4 esercizi commerciali e contestate 3 sanzioni amministrative per oltre 2 mila euro.