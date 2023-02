Ingenti danni per il maltempo a Ramacca, previste chiusure anche per oggi

Nel Catanese si fa la conta dei danni dovuti al maltempo delle ultime ore. Nello specifico il sindaco di Ramacca, Nunzio Vitale, il responsabile dell'ufficio tecnico e la Polizia Municipale hanno effettuato un sopralluogo sul territorio per comprendere l'entità delle problematiche generate dagli eventi meteorologici avversi. Il primo cittadino ha così emesso una nuova ordinanza, la numero 4, che dispone la chiusura per la giornata di oggi, 11 febbraio, di giardini pubblici, scuole e cimitero proprio rendersi conto della situazione.

"L'ondata di maltempo che sta flagellando il nostro territorio negli ultimi giorni ha provocato una serie di danni di cui abbiamo già preso atto e per i quali continueremo con gli accertamenti - afferma Vitale -. Stiamo monitorando l'evoluzione costantemente minuto per minuto, cercando di intervenire laddove è necessario. Ci attiveremo poi con la Regione Siciliana e con il Governo nazionale per esporre le problematiche emerse e ottenere i provvedimenti necessari. L'invito che rinnovo a tutti i cittadini è quello alla prudenza, di limitare dunque all'indispemsabile gli spostamenti e di avvertire l'Ente in merito a eventuali criticità".