Ramacca, riqualificazione complesso abitativo di Via San Giacomo IV/Padre Pio

Importante opera di riqualificazione in territorio di Ramacca. Al palazzo municipale è stato, dopo visita del presidente Iacp (Istituto autonomo case popolari) Angelo Sicali, è stato firmato il verbale di consegna lavori del complesso abitativo di Via San Giacomo/Padre Pio. È stato poi effettuato un sopralluogo nell'area. Previsti fondi per 3.200.000,00 euro. I lavori cominceranno nelle prossime settimane e dureranno 288 giorni.

"Ringrazio per l'attenzione mostrata alla nostra comunità il presidente Angelo Sicali, la direzione lavori con Salvatore Fiorito di Catania e il Rup, Valeria Vadalà" ha, dichiarato il sindaco di Ramacca, Nunzio Vitale.

Si prevede, tra le altre cose, isolamento e coibentazione del terrazzo di copertura, isolamento termico a cappotto delle pareti verticali, sostituzione di tutti i serramenti esterni, realizzazione vespaio areato nel perimetro dei piani bassi delle palazzine, risanamento strutturale locale per la ricostituzione del copriferro di balconi, pensiline, corpi scala, scalinate, nodi trave-pilastro, ma anche applicazione di intonaco composito civile antifessura, antisismico ad altissima igroscopicità e traspirabilità per migliorare la tenuta antiribaltamento delle pareti di tamponamento, realizzazione di alcuni pozzi drenanti, realizzazione di trincee drenanti in grado di emungere o smaltire l’acqua dai/nei terreni circostanti, esecuzione di un intervento artistico su una delle pareti cieche tipo “street art” o arte di strada, completato da illuminazione architetturale della facciata con tecnologia a LED con sistemazione delle aree a verde. Verrà realizzata una zona gioco per bambini con altalena, scivolo, giochi a molla. Ci sarà anche un'area destinata agli allenamenti degli adulti con panche, barra trazioni, palestrina e verranno inserite panchine ergonomiche. Nei piani pure un campo da basket.