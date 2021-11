Randagismo, nuovi cani da adottare: le foto

Altri cani da adottare. Non conosce sosta la campagna di adozione per i cani promossa dal comune di Biancavilla, assessorato al Randagismo. Il sito del Comune ospita le foto dei nuovi amici a 4 zampe che necessitano di un’adozione. L’aggiornamento prende le mosse dalla buona notizia che molti cani, nei mesi scorsi, sono stati dati in adozione. Prima di ogni adozione, va sottolineato, i cani vengono microchippati, sverminati, e viene fatto loro il primo vaccino. Ogni lunedì, inoltre, si procede alla sterilizzazione dei randagi accolti nella struttura comunale. “Siamo sempre attivi sul tema del randagismo – spiega l’assessore Giorgia Pennisi - la nostra Oasi canina continua a essere il posto migliore per l’accoglienza temporanea degli animali. I vigili urbani sono sempre operativi e intervengono tutte le volte che ci vengono fatte delle segnalazioni. Ogni lunedì i nostri addetti si occupano della sterilizzazione dei cani soccorsi durante la settimana. Una grossa mano d’aiuto ci viene offerta dai volontari di ‘Dammi la zampa’ e della Gepa”.