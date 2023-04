Randazzo, aveva droga e armi in casa: arrestato un venticinquenne

Due pistole cariche e perfettamente funzionanti sono state sequestrate dai carabinieri insieme con 43 grammi di hashish e 5 di marijuana in abitazioni e terreni di Linguaglosa e Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, di pertinenza di un 25enne. L'uomo è stato arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo e di arma clandestina e di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A portare a termine l'operazione sono stati i militari della locale compagnia supportati da quelli dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia e dal nucleo Cinofili del comando provinciale. Dopo aver sequestrato la droga e un proiettile calibro 7,65 x 21 nell'abitazione del giovane, i militari, notate delle redini, hanno perquisito un rudere non distante e vi hanno trovato una pistola 'Beretta' calibro 7,65x21 con la matricola cancellata e il caricatore rifornito con sette proiettili e una pistola 'Stoeger Cougar'' calibro 9 x 21 con 3 proiettili nel caricatore.

Quello eseguito è il terzo sequestro di armi e munizioni operato dai carabinieri nei territori dei paesi etnei dall'inizio dell'anno. Il 7 gennaio furono arrestati i fratelli Giuseppe e Daniele Del Popolo Marchitto, trovati ciascuno in possesso di una pistola semiautomatica 'Stoeger Cougar' calibro 9 x 21 e un totale di 29 colpi; Il 25 gennaio fu denunciato un detenuto, Turi Sangani, dopo il ritrovamento nella sciara di Randazzo di due fucili calibro 12 Beretta, a lui riconducibili, e otto cartucce calibro 12 che gli investigatori non escludono siano state utilizzati in azioni delittuose.