Randazzo, demoliti manufatti abusivi realizzati sul terreno comunale

La Commissione straordinaria che gestisce il comune di Randazzo ha reso noto che sono stati demoliti alcuni manufatti abusivi situati su un terreno di proprietà comunale, precisamente in contrada Dagalalonga.

L'operazione di demolizione è stata affidata alla Luvitiem, un'impresa regolarmente iscritta nella White List della Prefettura di Messina. La Commissione straordinaria ha sottolineato che questa azione era attesa da tempo, considerando che i manufatti in questione erano fatiscenti e sorgevano in una zona protetta. La necessità di intervenire è stata sottolineata fin dall'inizio dalla Commissione stessa, e il processo di demolizione è stato preceduto dall'invio di rinforzi, deliberato durante il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura lo scorso 29 febbraio. Le operazioni di demolizione si sono svolte regolarmente, mettendo così fine a un'occupazione illegale che ha perdurato per oltre trent'anni. La Commissione straordinaria ha espresso soddisfazione per l'esito positivo delle operazioni, sottolineando l'impegno costante per garantire la legalità e la sicurezza nel territorio di Randazzo.