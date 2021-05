In macchina con un coltello a serramanico, denunciato

Denuciato per porto e detenzione di armi atte a offendere un 47enne di Maletto. L'uomo è stato fermato dai carabinieri di Randazzo, che con i colleghi del dodicesimo reggimento Sicilia e della guardia di finanza stavano effettuando un servizio di controllo, e i militari hanno trovato nella sua Golf un coltello a serramanico di ben 19 centrimetri. Il servizio a largo raggio per il contrasto alla criminalità in genere nel comprensorio del territorio randazzese ha inoltre portato alla identificazione di 41 persone e sono stati controllati 31 autoveicoli, nonché sono state elevate numerose sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.