Randazzo, il sindacato Cisl Fp incontra il commissario prefettizio

Problemi legati al personale, sicurezza dei luoghi di lavoro, precarietà, progressioni e fondi degli anni precedenti: sono alcuni dei temi al centro dell'incontro tra Cisl Fp Catania e il Commissario prefettizio del Comune di Randazzo Isabella Giusto, appena insediatasi insieme ad altri due Commissari prefettizi in seguito allo scioglimento dell'amministrazione. "Abbiamo ricevuto l'impegno del Commissario in favore dei lavoratori - commenta Danilo Sottile, segretario generale Cisl Fp Catania - e a lavorare di concerto con la Cisl Fp per affrontare i problemi che esistono nel Comune di Randazzo".

All'incontro con il commissario Isabella Giusto erano presenti il segretario generale Cisl Fp Catania Danilo Sottile, il segretario territoriale Cisl Fp Catania Giuseppe Scirè e le Rsu Cisl FP al Comune di Randazzo Letizia Rizzo, Alfina Sinagra e Alfonso Silvana. Nella riunione sono stati affrontati soprattutto i problemi del personale, di stabilizzazione dei precari e progressioni verticali. Inoltre si è parlato delle condizioni generali di sicurezza e di salubrità dei luoghi di lavoro e del tema dei fondi degli anni precedenti.



Nel corso del colloquio è emersa la concordanza di vedute tra Cisl Fp e il commissario Giusto nel porre la massima attenzione possibile sulle condizioni dei lavoratori del Comune di Randazzo. "Abbiamo trovato nel commissario - dicono Danilo Sottile e Giuseppe Scirè - la massima disponibilità a collaborare per dare priorità ai problemi dei lavoratori nel Comune di Randazzo. Come Cisl Fp continueremo a svolgere la funzione di presenza costruttiva e di interlocutori per portare avanti i diritti dei lavoratori della Funzione pubblica".