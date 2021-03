Randazzo, sanzionati in 7 per violazione del "coprifuoco"

I carabinieri hanno controllato i passeggeri di due autovetture, in due distinti luoghi della cittadina

La scorsa notte i carabinieri della stazione di Randazzo hanno eseguito un servizio mirato al controllo del rispetto delle restrizioni anticovid, durante il quale hanno proceduto alla contestazione di 7 violazioni amministrative ai sensi dell’art. 4 D.L. 19/2020 ad altrettante persone. In quella occasione, sono state controllate, in due distinti luoghi della cittadina, due autovetture con a bordo un totale di 7 persone le quali, stante l’orario del controllo (ore 23.40 la prima autovettura e ore 00. 30 la seconda), sono stati colti in evidente violazione dell’obbligo di rimanere nella propria abitazione dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo.