Randazzo, due catanesi a spasso con una carcassa d'auto nel furgone

I carabinieri di Randazzo, hanno denunciato un 59enne e un 29enne catanesi, rispettivamente padre e figlio per trasporto abusivo di rifiuti speciali. I militari hanno notato un autocarro, in pessime condizioni, da cui sporgeva un carcassa di automobile. I carabinieri hanno poi appurato che i due stavano trasportando rifiuti speciali di diverso genere, tra cui: bacchette e lastre di ferro in ferro di quelle usate nel settore edilizio, parti di reti metalliche e di grondaie, cavi elettrici, una unità interna di un condizionatore, tre bombole del gas, tre forni elettrici, una lavatrice, una decina di pneumatici, parti di materiale plastico nonché un’autovettura intera, la quale risultava priva di targhe e con numero di telaio abraso. Il controllo accurato dei militari e la verifica scrupolosa della normativa da applicare ha scongiurato una pratica ancora molto diffusa, ossia lo smaltimento illecito dei rifiuti speciali, che influisce in modo elevato sul tasso d’inquinamento del suolo e dell’atmosfera. All’esito degli accertamenti l’autocarro è stato sequestrato per essere sottoposto a successivi accertamenti da parte di personale dell’Agenzia Regionale per la Protezione ambientale (ARPA) volti a definire l’esatta classificazione dei rifiuti rinvenuti.