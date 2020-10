Rapina a mano armata un'autorimessa: incastrato dalla videosorveglianza

Nella mattinata di oggi 6 ottobre, personale della Squadra Mobile di Catania, Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare, emessa dall’Autorità giudiziaria etnea, a carico di Santo Sciuto, ritenuto responsabile di una cruenta rapina a mano armata perpetrata ai danni di un dipendente di un’autorimessa. Il provvedimento restrittivo scaturisce dall’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania e seguita dai Falchi della Squadra Mobile, avviata a seguito della cruenta rapina consumata lo scorso 10 agosto ai danni della ditta “Autoparking” che gestisce i parcheggi all’interno del centro cittadino etneo. L’attività investigativa, supportata da un’attenta analisi delle immagini di videosorveglianza e le testimonianze rese dai dipendenti della ditta, ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, fornendo un consolidato quadro probatorio alla competente Autorità giudiziaria. Dalla visione delle immagini si nota come l’arrestato si è introdotto all’interno del parcheggio custodito armato di pistola ed ha “sequestrato” il dipendente, afferrandolo per la gola e puntandogli l’arma alla testa. Successivamente il criminale ha costretto la vittima a prelevare i contanti presenti nel registratore di cassa ed a consegnare il proprio portafogli. L'uomo non ha, inoltre, esitato con inaudita violenza a colpire il malcapitato dipendente più volte sia con il calcio della pistola che a mani nude al fine di vanificare qualsiasi tentativo di fuga. Nel corso dell’attività è stata sequestrata l’arma utilizzata per compiere il reato e gli indumenti indossati dal responsabile durante l’evento criminoso. L’arrestato è stato quindi condotto in carcere in attesa di determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

