Tenta una rapina all' Unicredit del lungomare: arrestato grazie alla mediazione del direttore di banca

"Questa è una rapina, aprite la cassa del bancomat e state fermi". Un uomo dall'apparente età di circa 35 anni si è presentato questa mattina, all'orario di apertura, presso gli uffici della banca Unicredit di viale Ruggero di Lauria, posta nei pressi di piazza Nettuno, proprio accanto al bar "Cioccolato e Gelato" che ha preso fuoco lo scorso 2 aprile. Teneva in mano una pistola, rivelatasi poi arma giocattolo e, per alcuni interminabili minuti, ha preso in ostaggio i dipendenti dell'istituto di credito ed una cliente, giunta di buon mattino in sala d'attesa.

"In quei momenti ho pensato che la cosa migliore da fare fosse mantenere la calma - spiega il direttore Salvo Pittera, prima di andare in questura per rilasciare dichiarazioni sul caso - e, per prima cosa, ho cercato di instaurare un dialogo con il rapinatore. In questo modo, sono riuscito così a far uscire tutte le persone. Una collega, in particolare, era molto spaventata. Ho riferito all'uomo, entrato a volto scoperto con un cappello in testa, che per aprire la cassa ci sarebbe voluto un'ora, dato che non era ancora arrivata la nostra agenzia. Lui, per fortuna, si è convinto ad aspettare, dando così il tempo alla polizia di intervenire sul posto per bloccarlo". Chi ha agito, in maniera solitaria, sembrerebbe aver usato una tecnica ritenuta dalle stesse forze dell'ordine ormai obsoleta. Nel recente passato non si registrano, nel nostro territorio, episodi analoghi portati a termine con successo. Diversamente da quanto accade, invece, sul fronte dei "colpi" con escavatore, messi a segno da bande ben strutturate che prendono di mira anche altri esercizi commerciali ed uffici postali.