Spacca vetrata e ruba cassa del bar: arrestato 37enne

Nel pomeriggio di ieri, personale del commissariato di polizia di Acireale ha arrestato un uomo di 37 anni, in quanto ritenuto responsabile di furto aggravato ai danni di un noto Bar del centro.

L’uomo è accusato di un furto avvenuto lo scorso 25 agosto, quando, dopo aver sfondato la vetrina del noto bar sito in via Piemonte, avvalendosi di una mazza, si era introdotto all’interno dell’esercizio commerciale, forzando la cassa in cui ha asportato il cassetto in plastica contenente una considerevole somma di denaro. Nel corso dell'azione criminosa, inoltre, il 37enne si è ferito al polpaccio destro ed in altre parti del corpo, rilasciando vistose tracce di sangue che sono state repertate in sede di sopralluogo della polizia scientifica di Catania. Incastrato anche dalle immagini delle videoregistrazioni dell’impianto di sorveglianza, dopo essere stato rintracciato dal personale del commissariato di Acireale, è stato sottoposto a fermo e associato presso la casa circondariale piazza Lanza di Catania.

Il 37enne, inoltre, non nuovo a reati del genere, è sospettato di avere commesso furti similari recentemente avvenuti in Acireale per i quali si è innalzato l’allarme sociale presso il grosso Centro etneo, dove si sono registrati degli importanti danneggiamenti subiti dai negozi dei commercianti del luogo a fronte di furti di modesta entità.