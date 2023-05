Evade dai domiciliari per rapinare un bar ferendo una donna, arrestato un 41enne

I carabinieri di Militello hanno arrestato un 41enne pregiudicato, già sottoposto agli arresti domiciliari. Dovrà rispondere di evasione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. Durante la notte, una pattuglia è intervenuta in via Umberto, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che, armato di una pistola e di un bastone, stava aggredendo i passanti. E' stato rintracciato in via Sortino e quest’ultimo, essendo evaso dai domiciliari, alla vista dei militari ha cercato di dileguarsi. I carabinieri lo hanno rincorso e gli hanno intimato più volte di gettare a terra l’arma, fin quando il pregiudicato non ha ottemperato all'ordine. Dopo la perquisizione, è stato trovato in possesso di un passamontagna e di un bastone metallico, oltre che della pistola, risultata poi essere un’arma a salve privata del tappo rosso.

Poco prima aveva infranto la vetrina di un bar ed aggredito una dipendente 44enne dell’esercizio commerciale che aveva tentato di fermarlo, colpendola al volto con il calcio della pistola e provocandole lesioni, poi refertate dai medici del locale nosocomio con 20 giorni di prognosi. Subito dopo essere stato fermato, l’uomo è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto al "drug- test". L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendone la permanenza presso il carcere di Caltagirone.