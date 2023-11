Rapina ad un centro scommesse lo scorso 10 agosto: un arresto

Un uomo di 55 anni, A.G., è stato arrestato dalla polizia di Catania per rapina in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura. Secondo l'accusa, basata su indagini della squadra mobile della Questura, sarebbe uno dei due banditi che il 10 agosto scorso hanno assalito un centro scommesse portando via 610 euro in contanti. Indagini sono in corso per identificare il complice.

Dopo la rapina i due sono fuggiti a bordo di un vecchio motociclo di colore grigio, imboccando contromano una via limitrofa all'esercizio e poi percorrendo il marciapiede, incuranti dei pedoni, riuscendo in tal modo a far perdere le loro tracce. Le indagini dei poliziotti della sezione Contrasto al crimine diffuso della squadra mobile della Questura etnea si sono avvalse della visione delle registrazioni degli impianti di video sorveglianza della zona. Dopo l'esecuzione dell'ordinanza l'indagato è stato condotto in carcere.