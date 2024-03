Rapina ad un distributore, benzinaio minacciato con un coltello: indagini dei carabinieri

Un gestore di un rifornimento di carburante situato in piazza Umberto è stato vittima di una rapina ieri mattina nel centro di Paternò.

Verso le prime ore della mattinata, l'uomo si è trovato faccia a faccia con un individuo incappucciato, armato di un coltello, che sotto minaccia ha costruito il gestore a consegnargli l'incasso.

Dopo aver ottenuto il bottino, l'aggressore ha fatto rapidamente perdere le proprie tracce dileguandosi nel centro della città. La fuga ha avuto luogo sotto gli occhi increduli dei presenti, proprio di fronte al Palazzo Alessi, sede istituzionale del Comune.

Immediatamente dopo l'episodio, sono scattate le indagini da parte dei carabinieri di Paternò. Gli investigatori stanno analizzando attentamente le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza posizionate nella zona circostante per ottenere indizi utili e identificare il responsabile della rapina. Allo stesso tempo, sono in corso gli accertamenti per quantificare l'entità del bottino sottratto.

