Rapina a mano armata in un distributore di benzina in via Palermo: fermato un 32enne

La polizia, su delega della Procura, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Catania, nei confronti del pluripregiudicato Giovanni Spina, classe ’89, con precedenti per reati in materia di stupefacenti, per reati contro il patrimonio e di evasione, con l’accusa di aver commesso due rapine nelle notti del 4 e del 12 ottobre 2022 (quest’ultima commessa in concorso con altra persona, non destinataria di misura cautelare), nonché dei delitti di porto in luogo pubblico di arma clandestina con relativo munizionamento e ricettazione.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso al termine delle indagini coordinate dalla Procura e svolte dalla squadra mobile – sezione reati contro la persona, sessuali e in danno di minori, avviate lo scorso 12 ottobre, intorno alle ore 23:15, a seguito di segnalazione al 112 su una rapina consumata da due uomini armati all’interno di un distributore di carburante, in via Palermo. La polizia intervenuta sul luogo, ha rinvenuto sul manto stradale di una via limitrofa numerosi pacchetti di sigarette di varie marche, denaro in monete e un cassetto di un registratore di cassa.

Nel corso delle indagini, grazie agli esiti dei servizi dinamici predisposti e alle risultanze acquisite dalla disamina delle riprese di sistemi di video sorveglianza, è stato recuperato un sacco dell’immondizia con all’interno l’abbigliamento indossato dagli autori della rapina, in parte intriso di tracce ematiche. Dall’analisi delle diverse registrazioni riprese dai sistemi di videosorveglianza si sarebbe appurato inoltre, che gli autori della rapina, nel corso della fuga avrebbero perso l’arma in precedenza utilizzata – che è risultata successivamente essere un fucile da caccia con canne e calcio segati e con matricola abrasa.

L’arma sarebbe stata rinvenuta da un addetto alla raccolta dei rifiuti, il quale se ne sarebbe impossessato e per questo arrestato con l’accusa di detenzione e porto di arma clandestina e ricettazione. Nel corso dell’esecuzione della misura cautelare la polizia ha rinvenuto presso l’abitazione dell’indagato 4 grammi di “cocaina” e diversi fogli manoscritti contenenti cifre e nominativi, motivo per cui Spina è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Spina è stato successivamente condotto presso il carcere di piazza Lanza.