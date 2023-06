Rapina e furto, polizia ferroviaria arresta 27enne

La polizia ferroviaria di Catania ha denunciato a piede libero, un bulgaro di 27 anni, per i reati di rapina e furto, verificatisi nei giorni scorsi ai danni di due distinte persone. Gli investigatori della sezione polizia ferroviaria di Catania, dalle descrizioni somatiche fornite dalla vittima della rapina subita, in cui erano stati sottratti oltre ad una ventina di euro, alcuni monili d’oro, sono riusciti ad individuare e bloccare un soggetto che corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita, il quale alla richiesta degli agenti, si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Il giovane è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria e a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso del cellulare che era stato oggetto del furto messo a segno ai danni dell’altra vittima, alla quale è stato restituito. Successivamente il Gip del Tribunale di Catania ha emesso a carico del bulgaro la misura cautelare personale con cui gli è stata applicato l’obbligo di dimora nel comune di Catania nonché l’obbligo giornaliero di presentazione alla Polizia Giudiziaria.