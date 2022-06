Rapina a mano armata in una farmacia nel centro di Viagrande: arrestati due uomini

I carabinieri della stazione di Viagrande hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 39enne e di un 56enne, entrambi di Aci Sant’Antonio, accusati di rapina in concorso.

I fatti risalgono allo scorso 17 marzo, data in cui i due avrebbero realizzato un assalto ad una farmacia nel comune di Viagrande. Intorno alle 12.30, i due si sarebbero presentati all’interno dell’esercizio commerciale col volto coperto da una mascherina protettiva e con cappucci in testa: uno dei due brandendo una grossa pistola a tamburo con la quale avrebbe minacciato un impiegato, mentre il complice, scavalcato il bancone, avrebbe messo le mani sui soldi in quel momento contenuti in cassa, circa 800 euro. Una volta completato il colpo sarebbero fuggiti a piedi in direzione di piazza San Mauro.

Le telecamere di videosorveglianza hanno consentito ai militari di identificare i malviventi e di constatare l’utilizzo per la rapina di una Volkswagen Golf, parcheggiata in una stradina nei pressi della piazza San Mauro ed intestata ad uno di loro. Inoltre, le fattezze fisiche riconosciute dai carabinieri hanno permesso di collegare i due uomini ad un’altra recente rapina commessa ai danni di un ufficio di spedizioni di via Etna, nel comune di San Giovanni La Punta.

In quella vicenda, i due, insieme ad un terzo complice (la sorella del 56enne, attualmente agli arresti domiciliari per la vicenda), erano stati intercettati ed arrestati in via Ficarazzi di Catania nei pressi della piazza Santa Maria di Gesù. Sono tutt’ora in corso ulteriori indagini da parte dei militari per verificare la riconducibilità ad altre rapine realizzate dal terzetto di malviventi.