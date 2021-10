Si fingono poliziotti, fermano un ragazzo e gli rubano il cellulare

Si erano finti degli agenti in borghese e hanno fermato un ragazzo, dicendo di cercare eventuale droga. Poi gli hanno preso il cellulare e sono scappati. Così la vittima ha allertato la polizia, quella vera, che si è messa sulle tracce dei rapinatori: è stato così arrestato un cittadino tunisino, residente a Bologna, ma senza fissa dimora in città. L'uomo è stato rintracciato nel rione di San Berillo e il cellulare è stato riconsegnato alla vittima. Adesso l'arrestato è nelle camere di sicurezza della questura in attesa del giudizio di convalida.