Rapina un giovane con un coltello a scatto: in manette un 31enne

Un 31enne pregiudicato di Aci Catena è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Acireale per rapina aggravata, resistenza a Pubblico ufficiale e porto illegale di armi ed oggetti atti ad offendere.

I militari, intervenuti a seguito di segnalazione al 112 per una rapina appena consumata, hanno raggiunto e soccorso in strada un 22enne del posto, che ha raccontato loro di avere avuto poco prima una colluttazione con un coetaneo, sorpreso a sottrargli dal furgone il marsupio contenente il portafoglio. In particolare il malfattore, incontrate le forti resistenze della vittima, è riuscito ad assicurarsi il “bottino” solo quando lo ha minacciato di usare un coltello a scatto che nel frattempo aveva estratto, scappando poi le vie limitrofe.

Sono quindi immediatamente scattate le ricerche a tappeto, che hanno consentito di individuare, non distante, un soggetto accovacciato dietro un veicolo. Ormai braccato, il 31enne ha infine tentato, quale ultimo gesto per provare a farla franca, di nascondersi sotto l’automobile, rifiutandosi poi di uscire una volta scoperto e opponendo un’energica resistenza durante le fasi della cattura. Bloccato dai carabinieri, si è poi proceduto a perquisirlo, trovandolo in possesso del borsello appena rubato e di un coltello “a scatto” della lunghezza complessiva di 21 cm, sequestrato. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato alla casa circondariale di Termini Imerese dove permane all’esito dell’udienza di convalida.