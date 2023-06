Sparatoria durante rapina, passante blocca il ladro e lo fa arrestare: si cerca il complice

Sparatoria questa mattina al viale Mario Rapisardi durante una rapina in un negozio. Uno dei due malviventi, durante il tentativo di fuga, è stato bloccato da un passante in via Mandrà, mentre il complice è riuscito a scappare. Proprio durante l'intervento del passante che ha bloccato il rapinatore, quest'ultimo ha esploso due colpi di pistola che hanno colpito un muro. Sul posto sono così giunti gli agenti della polizia che hanno immobilizzato il ladro bloccato dal passante e recuperato il bottino del furto. Sono in corso le indagini per rintracciare anche il complice.