Piazza teatro Massimo, tre minorenni feriscono al collo un passante per derubarlo

Nel corso della notte la polizia di Stato ha arrestato due minori, entrambi diciassettenni catanesi, responsabili dei reati di rapina aggravata e lesioni personali gravi. Una pattuglia impegnata in attività di controllo a San Berillo vecchio ha segnalato un uomo sanguinante con due ferite lacero contuse al collo, il quale riferiva di essere stato vittima di una rapina avvenuta pochi istanti prima in piazza Teatro Massimo, fornendo dettagliate descrizioni di due dei tre autori del reato. Tutte le volanti in zona si sono messe quindi alla ricerca dei malfattori. Dopo alcuni minuti un equipaggio ha intercettato due giovani perfettamente corrispondenti alle descrizioni dei rapinatori. Uno dei due ha tentato di guadagnare la fuga ma è stato subito bloccato. Entrambi i giovani sono stati accompagnati presso gli Uffici della questura per gli ulteriori accertamenti. Nel frattempo è stato fatto intervenire il personale del 118 per le cure mediche necessarie alla vittima della rapina, cui sono stati apposti ben 40 punti di sutura sul collo. L’uomo ha raccontato ai poliziotti quanto accaduto formalizzando la relativa denuncia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mentre si trovava in piazza Teatro Massimo è stato invitato da tre giovani a bere una birra e successivamente, mentre transitava in via Invalidi di Guerra, è stato assalito da essi. Uno di loro gli ha puntato il coltello alla gola, il secondo gli bloccava le braccia dietro la schiena per impedire ogni suo movimento e il terzo lo ha colpito con violenti pugni al volto e allo sterno per asportare il denaro e il cellulare che aveva nella tasca dei jeans. La vittima ha cercava di divincolarsi e fuggire, ma in queste concitate fasi il giovane che impugnava il coltello gli ha sferrato un colpo al collo provocandogli una vistosa ferita. A questo punto i tre malfattori sono fuggivano via appiedati, riuscendo a rubare solo il denaro contante. Dei fatti accaduti è stato informato il pm di turno presso il Tribunale dei Minori che ha disposto di trasferire i due minori, riconosciuti senza dubbio dalla vittima, presso un centro di prima accoglienza.