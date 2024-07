Due rapinatori fanno irruzione in un negozio: rubati 300 euro, titolare presa a schiaffi

Il pregiudicato catanese 60enne Antonio Tringale, indagato per rapina aggravata, è stato trasferito in carcere dai carabinieri della tenenza di Misterbianco. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura di Catania. Il 17 settembre dello scorso anno, intorno alle 10 e 30, due uomini travisati con mascherine chirurgiche e cappellini hanno rapinato un esercizio commerciale di Corso Carlo Marx a Misterbianco, gestito da imprenditori cinesi. Durante la rapina, uno dei complici ha minacciato la titolare 55enne, che si trovava al bancone con il figlio 20enne, fingendo di avere una pistola sotto la maglietta. Nel frattempo il complice ha portato via 300 euro dalla cassa. In quei concitati momenti, la donna ha tentato di reagire, ma è stata colpita al volto con uno schiaffo. I rapinatori sono poi fuggiti a bordo di una Fiat Uno.

L'intervento dei carabinieri ha permesso di esaminare i filmati dell'impianto di videosorveglianza del negozio, raccogliendo prove utili per identificare uno dei rapinatori. Nella serata dello stesso giorno, la Fiat Uno utilizzata per la fuga è stata fermata durante un controllo stradale. Il conducente, che era appunto Tringale, è stato denunciato per ricettazione e falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità, in quanto aveva cercato di fornire false generalità non avendo con sé i documenti.

E' stato portato in caserma e fotosegnalato: questa attività ha permesso di avere un confronto con le immagini acquisite dai militari dopo la rapina: uno degli autori aveva le stesse sembianze e lo stesso tipo di scarpe. Altri accertamenti sulle celle telefoniche hanno dimostrato che il suo cellulare era stato agganciato dalla cella ripetitrice di Corso Carlo Marx proprio durante l'orario della rapina. Sono ancora in corso ulteriori indagini per identificare il complice.