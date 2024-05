Pescivendolo ferito durante un tentativo di rapina: l'assalitore è fuggito, indagini in corso

Sono in corso le ricerche del presunto rapinatore che ha aggredito, intorno alle 15 di questo pomeriggio, un pescivendolo di via Caronda con un'arma da taglio, per poi dileguarsi. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, l'esercente 53enne avrebbe tentato una reazione, rifiutandosi di consegnare l'incasso della giornata.

Per tutta risposta, prima di fuggire a gambe levate, il malvivente avrebbe sferrato alcuni fendenti. I colpi hanno ferito la vittima al polso destro, al braccio ed alla coscia sinistri. Non è chiaro se il ricercato sia riuscito o meno ad afferrare il bottino.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno già eseguito i primi rilievi con il nucleo investigativo di Piazza Dante e la sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dell'Arma. Il pescivendolo è stato trasportato presso l'ospedale Cannizzaro di Catania e visitato dai medici del trauma center, in codice giallo. Le sue condizioni non sono gravi. Non ci sarebbero altre persone coinvolte nell'aggressione: al momento dell'incursione da parte del presunto rapinatore, la casa del pesce era già chiusa e erano presenti clienti all'interno della bottega, che si trova nella parte alta della centrale arteria cittadina.