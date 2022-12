Playa, rapinatore aggredisce un uomo a colpi di pipa per fumare marijuana: arrestato

I carabinieri hanno arrestato per rapina aggravata in concorso, un pregiudicato di trentacinque anni. Il rapinatore è stato colto sul fatto mentre aggrediva, nelle vicinanze della prima spiaggia comunale di viale Kennedy, un cinquantecinquenne avvicinato poco prima in compagnia di una complice, poi fuggita. Grotteschi i particolari della tentata rapina. L'arrestato ha infatto usato come arma una pipa metallica, di quelle solitamente usate per fumare marijuana. Il maldestro tentativo di furto è stato sventato dalll'aggredito che ha avuto il tempo di allertare la centrale operativa e di aspettare l'arrivo dei carabinieri. Il rapinatore, degno di una pellicola firmata fratelli Cohen, è stato arrestato ed è adesso detenuto nel carcere di piazza Lanza.