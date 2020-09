San Berillo, gambiano rapina una prostituta: arrestato

I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno sottoposto a fermo il 21enne Foday Kanuteh, di origini gambiane, accusato di aver rapinato una prostituta. La scorsa notte, intorno alle 4, una donna in stato di percepibile agitazione ha chiamato il 112 denunciando di essere stata appena rapinata di una collana in via Di Prima. L’immediato arrivo sul posto dell’equipaggio della gazzella ha consentito ad uno dei militari di notare un uomo di colore, che indossava una maglia nera con un disegno bianco sulla schiena, il quale alla loro vista si era dato precipitosamente alla fuga. I militari hanno tentato invano di rincorrerlo, ma il fuggitivo era riuscito a dileguarsi. Soccorsa la donna, una prostituta di 23 anni che esercita proprio in quella zona, hanno appreso che l’uomo era il suo ex fidanzato, avvezzo ad infastidire anche sue le sue colleghe con continue richieste di denaro. L’uomo pertanto aveva cominciato ad insultarla deridendola per la sua “attività lavorativa” chiedendole anche una somma di denaro. Ma al diniego l’ha strattonata facendole cadere la borsetta e poi le ha strappato la collana d’oro che portava al collo. La donna non si era data per vinta ed ha tentato di bloccare l’uomo che, però, ha rotto una bottiglia di vetro che teneva in mano cercando quindi di colpirla. Mentre la donna si è fatta medicare dai sanitari dell’ospedale Garibaldi Centro per le lesioni patite, i carabinieri hanno iniziato una caccia all’uomo finita all’interno di una abitazione di via Rocchetti dove il giovane si era nascosto. L’uomo, come disposto dal magistrato di turno, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.