Rapina in concorso e ricettazione aggravata, arrestato un pluripregiudicato

La Polizia ha eseguito un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo che dispone la detenzione domiciliare per un catanese di 44 anni. L'uomo, già condannato per reati come rapina, violazione della normativa sulle armi, ricettazione e furto aggravato, doveva scontare 1 anno e 4 mesi di reclusione per tentato furto aggravato in concorso.

Considerati i precedenti penali dell'uomo, il Tribunale ha optato per la detenzione domiciliare, una misura più stringente rispetto all'applicazione in prova ai servizi sociali.

Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato centrale hanno notificato il provvedimento al 44enne nella sua abitazione nel quartiere San Cristoforo. La misura impone al soggetto il divieto di allontanarsi dal domicilio, di detenere armi o sostanze stupefacenti, di abusare di alcol e di avvisare le Forze dell'Ordine in caso di seri motivi di salute che lo costringano ad allontanarsi da casa.