Ginecologo ferito e rapinato del Rolex da 40 mila euro: due arrestati

Un 21enne Fulvio Antonino Amante e un 22enne Gabriele Tosto sono stati fermati con l'accusa di rapina a mano armata, tentato omicidio, porto ed illegale detenzione di armi. Le indagini, coordinate dalla Procura distrettuale di Catania ed eseguite dalla sezione reati contro la persona della squadra mobile etnea, hanno permesso di acquisire elementi che dimostrerebbero come gli indagati sarebbero stati, in concorso tra loro, gli autori della rapina a mano armata ai danni del ginecologo Ernesto Falcidia, commessa nella zona della Scogliera e poi degenerata in tentato omicidio.

La ricostruzione dei fatti

Le indagini hanno tratto origine dalla segnalazione, giunta lo scorso 2 luglio, intorno alle ore 06:14, presso la sala operativa della questura di Catania, con cui veniva comunicato che un uomo era giunto presso un nosocomio cittadino, in quanto ferito da un colpo di arma da fuoco alla coscia sinistra. Da una prima ricostruzione degli accadimenti si è accertato che la vittima, uscita da casa su un’auto, era stata subito dopo bloccata da due uomini a bordo di uno scooter e aveva opposto resistenza riuscendo a togliere la mascherina a colui - poi identificato nell’indagato Amante – che, armato di pistola, gli strappava dal polso sinistro un orologio, marca Rolex, del valore di circa 40 mila euro. La vittima, però, veniva ferita alla coscia sinistra da un colpo di pistola, con prognosi di 15 giorni.

Le indagini

Le attività investigative, concentratesi nel quartiere di Picanello, basate principalmente sulla disamina di videogrammi estrapolati dai numerosi sistemi di video sorveglianza, pubblici e privati, hanno permesso di ricostruire le fasi antecedenti alla commissione dei fatti ed in particolare un sopralluogo preliminare, effettuato l’1 luglio 2024, dall’indagato Gabriele Tosto. Determinante ai fini dell’emissione del fermo è stato il rinvenimento, ad opera dei Falchi della locale squadra mobile, dello scooter, utilizzato per la rapina e di uno smartphone, in forza di una chat, risalente alla notte del 2 luglio 2024, nel corso della quale si alludeva in modo esplicito ai fatti delittuosi. I successivi approfondimenti, anche di natura tecnica, contraddistinti da attenti monitoraggi dei social network, hanno, inoltre, permesso di acquisire ulteriori indizi nei confronti dei due indagati, poi avallati, nella fase esecutiva del fermo, da quanto rinvenuto nel corso delle perquisizioni domiciliari svolte nei confronti dei due indagati, con il rinvenimento e sequestro dei capi di abbigliamento indossati da Tosto durante il sopralluogo preliminare dell’1 luglio e di due giubbotti anti-proiettili e di una fondina. L'autorità giudiziaria ha confermato il fermo: i due sono stati condotti presso la casa circondariale di piazza Lanza.