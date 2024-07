Medico ferito con un colpo di pistola durante una rapina: ladri in fuga con il Rolex

Un medico è stato ferito questa mattina con un colpo di pistola ad una coscia durante una rapina avvenuta mentre in auto si stava recando al lavoro a Catania, in zona Villini a Mare, ad Ognina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile della questura di Catania. La sua vettura di grossa cilindrata, una Porsche Cayenne, sarebbe stata affiancata da uno scooter con a bordo due persone. I malviventi gli avrebbero, quindi, intimato di consegnare il Rolex che portava al polso. Alla sua reazione, avrebbero quindi esploso un colpo di pistola, ferendo la vittima ad un arto inferiore.

Successivamente, i rapinatori si sarebbero impadroniti del costoso orologio, per poi fuggire via. Mentre l'uomo si è poi recato autonomamente presso l'ospedale Cannizzaro di Catania. E' stato portato presso il trauma center ed è già stato sottoposto alle indagini diagnostiche per poi essere preso in carico dai chirurghi vascolari che hanno trattato la ferita alla coscia sinistra. E' ancora ricoverato, ma non sarebbe in pericolo di vita.