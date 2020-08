Dai domiciliari a piazza Lanza per rapina e sequestro di persona

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti del commissariato ”Borgo-Ognina” hanno dato esecuzione, a seguito della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, ad un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di Francesco Cristaldi, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, residente nel popolare quartiere catanese di Picanello. E' ritenuto responsabile, in concorso, dei reati di rapina e sequestro di persona. Condannato in via definitiva alla pena della reclusione per una durata di 4 anni e 6 mesi, si trova ora presso l’Istituto Penitenziario piazza Lanza di Catania.