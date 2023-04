Scolaresca catanese in gita, picchiata e rapinata fuori dalla Reggia di Caserta

Scolaresca catanese in visita alla Reggia di Caserta porta a casa come souvenir una rapina, lesioni multiple e la frattura di un setto nasale. È l'episodio di violenza che si è consumato all'esterno dell'ingresso della Reggia dove è stata presa di mira una scolaresca, proveniente da Catania, in visita al Palazzo Vanvitelliano da un gruppo di tunisini 'ospiti' di un centro di accoglienza di Curti. Ad assere preso di mira un ragazzino minorenne della scolaresca avvicinato dal branco di tunisini - 4 minori e un maggiorenne con precedenti specifici - che con una scusa gli ha strappato dal collo una catenina d'oro. È stato malmenato e il docente che accompagnava la scolaresca si è frapposto tra il suo alunno e gli aggressori avendo però la peggio. Sono stati pestati sia il ragazzino che il docente che ha riportato la frattura del setto nasale. Il tutto si è svolto in pochi minuti sotto gli occhi impauriti degli altri ragazzini.

Alcuni passanti hanno allertato i soccorsi. Grazie all'ausilio dei circuiti di videosorveglianza della Reggia i poliziotti della Quarta Sezione della Squadra Mobile della Questura di Caserta hanno individuato e deferito il branco di aggressori per rapina. Deferimento a firma del sostituto procuratore Domenico Verde del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Fonte: Casertanews