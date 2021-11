Rapinatore violento arrestato dopo sei "colpi" messi a segno a Picanello

Il gip del tribunale di Catania ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Giovanni Piacente, pregiudicato accusato di aver commesso sei rapine a mano armata. E' accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata del 4 novembre dalla polizia di Stato. La squadra mobile ha accertato accertato che, nell’arco di pochi giorni, erano state poste in essere sei rapine in diversi esercizi commerciali, tra cui farmacie e supermercati del capoluogo, principalmente nel quartiere di Picanello. Tutti gli episodi avevano le stesse modalità esecutive, caratterizzate dalla rapidità dell’azione criminosa e dall’uso di armi con cui venivano minacciate le vittime, costrette così a consegnare gli incassi della giornata.

In occasione di una rapina avvenuta all’interno di una farmacia del centro, Piacente Giovanni è stato intercettato lungo la via di fuga mentre era a bordo di un’auto, Ma, usando violenza nei confronti degli agenti che avevano tentato di fermarlo, è riuscito a far perdere le proprie tracce. In questo contesto, le successive perquisizioni (domiciliare e dell’auto abbandonata per garantirsi la fuga) hanno consentito di rinvenire gli indumenti indossati per la commissione di alcune rapine. In un'altra occasione aveva usato un motorino oggetto di furto, poi riconsegnato al legittimo proprietario. Al termine delle formalità di rito, Giovanni Piacente è stato tradotto in carcere dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.