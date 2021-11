Rapina in un supermercato di via Lessona, arrestato 17enne

La polizia ha arrestato un minore catanese 17enne per rapina. Nella mattinata di ieri, personale delle volanti è stato inviato presso un supermercato in via Lessona dove era stata consumata una rapina. Grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività e alle dichiarazioni del responsabile del negozio e del cassiere vittima della rapina, è stata ricostruita la dinamica dei fatti. Nello specifico, un giovane dopo essere entrato all’interno del supermercato si è avvicinato all’addetto alle casse e lo ha minacciato verbalmente, facendosi consegnare la somma custodita all’interno del registratore di cassa, corrispondente ad euro 550, per poi fuggire appiedato, verosimilmente insieme ad un complice che lo attendeva all’ingresso e che aveva svolto la funzione di “palo”. I poliziotti hanno riconosciuto l’autore della rapina, in quanto soggetto a loro noto, e si sono attivati immediatamente per rintracciarlo, riuscendovi in un breve lasso di tempo. Un giovane catanese del 2004, è stato, infatti, trovato a casa sua, ancora con gli stessi vestiti, e, pertanto, è stato arrestato per il reato di rapina e su disposizione del Pm di turno presso il Tribunale dei Minori di Catania associato presso un Centro di prima accoglienza.