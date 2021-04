Rapinò un tabaccaio, 23enne condannato e trasferito in carcere

I carabinieri della stazione di Motta Sant’Anastasia hanno arrestato il 23enne Stefano Amore, eseguendo un ordine per la carcerazione emesso dal tribunale di Catania. Il giovane è stato condannato dai giudici per rapina aggravata in concorso, reato commesso a Belpasso il 6 e l’11 novembre 2018 ai danni di due rivendite di tabacchi. Dovrà scontare un residuo pena equivalente a 2 anni, 8 mesi e 19 giorni di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.