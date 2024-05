Ancora un furto in tabaccheria, arrestato un 31enne: era evaso apposta per andare a rubare

Un 31enne catanese, già posto ai domiciliari per spaccio, è evaso nei giorni scorsi per mettere a segno un furto ai danni di una tabaccheria di Paternò, con un complice. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo la segnalazione inviata da un cittadino che riferiva di un "colpo" messo in atto ai danni di una tabaccheria posta nei pressi della stazione ferroviaria. Sul posto sono stati inviati due equipaggi del nucleo radiomobile, già di pattuglia quella sera, che hanno intercettato i due ladri proprio mentre, con una leva, stavano forzando la porta di accesso della ricevitoria per fare accesso all'esercizio commerciale.

Il ladro nascosto in un balcone

Non appena si sono accorti della presenza della pattuglia, hanno iniziato a correre, lanciando lungo il percorso l’arnese da scasso. Grazie all'oscurità, uno dei due è riuscito a far perdere le proprie tracce tra i vicoli della zona. L'altro fuggitivo è stato inseguito fino ad arrivare davanti ad un muro perimetrale di un’abitazione che ha poi scavalcato, fino ad entrare in una proprietà privata. A quel punto uno dei carabinieri lo ha inseguito scavalcando a sua volta, mentre un collega si è posizionato sul retro dell’immobile per cinturare l'abitazione.

Si cerca il complice

L'improvviso silenzio ha suggerito agli operatori che il ladro non potesse essere andato lontano, e così, con la torcia in dotazione, hanno illuminato le facciate delle abitazioni vicine, riuscendo a scorgere l’uomo che cercava di nascondersi alla loro vista, "appiattendosi" sul pavimento di un balcone sul quale si era arrampicato. Vistosi scoperto, non ha avuto altra scelta che rialzarsi e rimanere lì fermo, per poi essere raggiunto da uno dei militari che aveva avuto accesso a quell’abitazione. Eseguendo gli accertamenti, si è scoperto che l'uomo era evaso dagli arresti domiciliari, raggiungendo Paternò da Catania apposta per commettere il furto presso quella tabaccheria. L'autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare presso il carcere di Piazza Lanza. Sono in corso le indagini per identificare il complice, che è riuscito a dileguarsi.