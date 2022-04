Svaligiano un tir carico di alimentari mentre l'autista dorme: arrestato un membro della banda

Avevano svaligiato un tir in sosta, carico di generi alimentari, ed erano fuggiti. Un membro della banda è stato catturato dalla polizia mentre gli altri sono riusciti a fuggire. E' accaduto la scorsa notte quando, intorno alle 3, l'autista di un tir ha chiamato la polizia. L'uomo ha raccontato di essersi fermato in una stazione di servizio ubicata lungo la tangenziale ovest di Catania, in direzione Siracusa, per riposare. Durante la notte ha sentito delle oscillazioni provenire dal rimorchio, pertanto, allarmato, è sceso e ha notato il portellone del

rimorchio aperto e all’interno, al buio, vi era un uomo intento a scaricare la merce trasportata.

Quasi contemporaneamente gli si è parato dinanzi un “palo”, che lo ha minacciato facendo intendere di nascondere sotto il giubbotto una pistola; poco dopo i due si sono allontanati e così l'autista ha avvertito la polizia indicando loro la via di fuga dei ladri. Gli agenti hanno scandagliato i terreni posti alle spalle dell’area di servizio e confinanti con il parco commerciale “Centro Sicilia”, individuando un varco aperto all’interno della rete che separa i terreni. Poco più avanti i poliziotti hanno visto tre uomini nascosti tra la vegetazione che, alla vista degli operatori, sono fuggiti. Uno di loro è stato bloccato dagli agenti e sono in corso ulteriori indagini finalizzate a individuare gli altri autori della rapina.