Viale Kennedy, tentano una rapina ma la vittima li insegue e blocca un ladro

Avevano tentato di rapinare, alle 3 della scorsa notte, un giovane ma gli è andata male. I fatti sono accaduti lungo il viale Kennedy: il giovane si era fermato per gumare una sigaretta quando ha visto due persone a bordo di un scooter Honda Sh avvicinarsi con una scusa. Uno dei due ha puntato una chiave al collo del giovane chiedendogli del denaro ma il giovane, a corto di banconote, non poteva dargli nulla. Così i due uomini sono entrati nell'auto e hanno preso lo smartphone del 27enne per poi darsi una fuga. Il ragazzo ha inseguito i rapinatori costringendoli a fermarsi: è nata una colluttazione dove uno dei due rapinatori è riuscito a scappare. Per divincolarsi ha morso la mano della vittima che però è riuscita a bloccare l'altro uomo e ad appropriarsi delle chiavi dello scooter.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale che hanno visto l'uomo chiedere aiuto sul ciglio della strada. Così è stato denunciato per lesioni e rapina un 47enne catanese. La vittima, poi trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro ha riportato la frattura composta di due costole, la frattura scomposta della clavicola escoriazioni e contusioni con una prognosi di 21 giorni.