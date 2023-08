Arancia meccanica in una villa di Siracusa, arrestati tre catanesi

I carabinieri di Siracusa hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di 4 uomini, un siracusano e 3 catanesi, accusati di rapina e sequestro di persona. Secondo quanto emerso nelle indagini, la banda, nel gennaio scorso, avrebbe fatto irruzione in una villa in contrada Arenella-Fanusa, zona balneare a sud di Siracusa. I rapinatori, col volto coperto dai passamontagna e armati, hanno aggredito uno dei figli del proprietario e la fidanzata, immobilizzandole con delle fascette in plastica e imbavagliate con del nastro adesivo.

Le vittime sono state minacciate con armi e coltelli per svelare il luogo di custodia di soldi e gioielli. Dopo aver messo la casa a soqquadro, i rapinatori hanno rubato numerosi oggetti di valore e una cassaforte per poi scappare. Dopo essersi liberate, le vittime hanno chiamato i carabinieri che hanno intercettato la macchina ma la banda era riuscita a fuggire a piedi. La cassaforte è stta abbandonata e ritrovata insieme ai passamontagna e dei guanti, grazie ai quali è stato possibile identificare uno dei rapinatori con il Dna.