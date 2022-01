Rapinano due passanti minacciandoli con una spranga: arrestati

Su richiesta della Procura distrettuale, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini somali: si tratta di Abdul Aziz Ibrahim, (del 1995), e di Mohamud Assan Ali, (cdel 2001), accusati di aver commesso, in concorso tra loro, due rapine aggravate in danno di due cittadini catanesi la notte del 30 ottobre 2021. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata del 13 gennaio dalla polizia. Le indagini sono state condotte, su delega della Procura, dalla squadra mobile, la quale ha avviato tempestive indagini finalizzate all'identificazione dei responsabili dei due gravi episodi delittuosi accaduti nel centro storico del capoluogo etneo. Le indagini, anche grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza del luogo in cui si sono svolti i fatti e la preziosa collaborazione delle vittime, hanno fatto emergere, nell’attuale fase del procedimento, in cui non è ancora instaurato il contradittorio delle parti, gravi indizi a carico dei due indagati, che - con un modus operandi collaudato, avrebbero colto di sorpresa le ignare vittime e, minacciandole con una spranga di ferro, le avrebbero costrette a consegnare i loro telefoni cellulari per poi far perdere le proprie tracce. I due cittadini stranieri, rintracciati dalla squadra mobile, sono stati trasferiti n carcere dove rimarranno a disposizione dell’autorità giudiziaria.