Rapinano un corriere e si danno alla fuga: inseguiti e arrestati

Dopo gli arresti di alcuni rapinatori già effettuati nei giorni scorsi continua l’azione di contrasto avviata dalla Questura con uno specifico piano Antirapine. Gli agenti di polizia hanno arrestato i catanesi Domenico Spadaro (del 1975) e Angelo Claudio Parisi (del 1969) ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso tra loro. A seguito della recrudescenza dei reati a carattere predatorio, consumati recentemente a danno di corrieri ed autotrasportatori, sono stati intensificati dal personale della squadra Mobile di Catania dei servizi specifici di monitoraggio del fenomeno con pattuglie distribuite nei punti di maggior interesse investigativo.

Nell’ambito di queste attività i poliziotti hanno tratto in arresto due pregiudicati che avevano da poco aggredito un corriere di articoli sanitari derubandolo del borsello che conteneva diverse centinaia di euro in contanti, telefoni cellulari, carte di credito e altri effetti personali. Nello specifico i rapinatori dopo avere pedinato il furgone della vittima, approfittando del momento in cui l’uomo era sceso dal proprio veicolo per effettuare una consegna nella frazione di Lineri, lo hanno violentemente aggredito e, dopo averlo minacciato di morte facendo intendere di essere armati, si sono impossessati del suo borsello per poi darsi alla fuga a bordo di una autovettura. L’auto dei rapinatori è stata quindi agganciata dagli agenti e ne è scaturito un inseguimento culminato nel territorio di Gravina, dove i conducenti del veicolo sono stati bloccati. I criminali sono stati quindi arrestati e l’intera refurtiva è stata recuperata. Parisi e Spadaro, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sono stati quindi condotti in carcere in attesa dell’udienza di convalida.