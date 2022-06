Rapinatore seriale prendeva di mira giovanissimi: tra le vittime l'attivista dell'Arcigay che lo ha denunciato

Nella serata del 23 maggio scorso, la polizia di Catania ha eseguito il fermo di indiziato di reato emesso dalla procura etnea nei confronti del 41enne Carmelo Trovano, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali ed attualmente imputato per tre casi di rapina, di cui una tentata con lesioni personali ai danni di passanti. Le indagini eseguite dalla sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile di Catania, insieme al commissariato Borgo-Ognina, hanno consentito di acquisire elementi che dimostrerebbero come l'uomo, nel mese di maggio appena trascorso, si sarebbe reso responsabile di quattro rapine per le quali è imputato, tutte commesse con le stesse modalità.

Sarebbe lui, come confermato alla nostra redazione dalla questura - l'autore dell'aggressione con sfondo omofobo a Paolo Fiore Cantone, attivista dell'Arcigay etneo aggredito lo scorso 22 maggio mentre faceva rientro a casa ed insultato in quanto omosessuale. Nel primo episodio contestato, da cui hanno preso avvio le indagini, Trovato avrebbe aggredito un giovane ragazzo, che passeggiava in centro e, per impossessarsi del suo telefono cellulare, lo avrebbe colpito alla nuca ed alla spalla con un arnese in ferro, procurandogli delle lesioni. Avrebbe posto in essere con modalità analoghe anche altre due rapine, sempre ai danni di giovanissime vittime. Successivamente all’esecuzione del fermo, Carmelo Trovato non si sarebbe perso d'animo, un quanto riconosciuto come l' autore di una quarta rapina messa in atto con le medesime modalità. La misura della custodia cautelare in carcere è stata adesso accettata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania ed eseguita dalla polizia di Stato.