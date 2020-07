Rapinatore di soli 15 anni accompagnato in comunità dai carabinieri

Ha soltanto quindici anni uno dei responsabili del furto di cui è stato vittima un automobilista di Giardini Naxos il 15 luglio scorso. Il ragazzino, originario di Paternò, in compagnia di un complice ancora non identificato ha minacciato un uomo all'interno della sua autovettura per poi rubargli portafogli e cellulare. Sulla vicenda hanno indagato i carabinieri di Taormina che oggi hanno eseguito, nei confronti del 15enne, un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del tribunale per i Minori di Messina. Successivi controlli hanno permesso ai militari di documentare il coinvolgimento del ragazzino, in concorso con altri soggetti, in altri furti commessi nel circondario di Giardini Naxos. Al termine delle formalità di rito, il minore è stato ristretto in una comunità di Militello Val di Catania a disposizione dell’sutorità giudiziaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.