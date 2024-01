Con i coltelli in mano rapinano un negozio a Caltanissetta, padre e figlio catanesi arrestati

Due pregiudicati catanesi, padre e figlio, sono stati arrestati dalla polizia a Caltanissetta dopo aver assaltato una attività commerciale. La polizia è intervenuta perché era stata segnalata una rapina perpetrata da due uomini. I due rapinatori, dopo essersi introdotti all’interno del negozio, nel quale al momento si trovava il figlio del titolare, lo hanno minacciato con dei coltelli e, dopo averlo percosso, sono fuggiti con il registratore di cassa.

I poliziotti, raccolta la descrizione dei fuggiaschi, li hanno intercettati nell’area di campagna del parco Balate. Uno dei due, un 38enne sottoposto a libertà vigilata, è stato immediatamente bloccato, l’altro è invece riuscito è riuscito, in un primo momento, a far perdere le proprie tracce. Il rapinatore acciuffato è stato trovato in possesso di due coltelli e del denaro rubato.

Il rapinatore fuggiasco è stato poi fermato dagli agenti della polizia ferroviaria nell’atrio della stazione di Caltanissetta. Anche quest’ultimo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di marijuana. I rapinatori, residenti in provincia di Catania, sono stati condotti nel carcere Malaspina. Il giudice per le indagini preliminari, esaminate le richieste della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere per il 38enne e la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il 19enne.