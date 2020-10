Rapinatori in trasferta: arriva ordine di carcerazione

I carabinieri di Palagonia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, hanno arrestato il 31enne Giuseppe Fagone ed il 24enne Giovanni Sipala, entrambi del posto. I due arrestati, che dovranno espiare la pena residua rispettivamente di 3 anni 3 mesi e 14 giorni il Fagone e di 3 anni 2 mesi e 4 giorni il Sipala perché ritenuti colpevoli di una rapina aggravata commessa nel giugno del 2018 in Trecastelli (AN). I due sono stati trasferiti nel carcere di Gela.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.