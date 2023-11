Due rapinatori seriali arrestati dalla polizia: sono accusati di aver commesso cinque rapine

La polizia ha arrestato, su delega della procura distrettuale, due presunti rapinatori: M.T. di 43 anni e S.M.M. di 27. Sono gravemente indiziati di aver commesso cinque rapine aggravate, di cui una non andata a buon fine, tra il 7 e l’11 novembre del 2022.

La prima rapina è stata effettuata il 7 novembre 2022, quando due uomini coperti, dopo essersi avvicinati al titolare della ditta “G.R. Security” addetto alla vigilanza del McDonald’s di viale Ulisse e dopo averlo minacciato con una pistola, hanno fatto irruzione nel fast food per mettere a segno una rapina, fallita per l’immediata reazione dell'addetto alla sicurezza. Il giorno dopo, l’8 novembre del 2022, i due sempre a volto coperto, sono entrati nella stazione di servizio Eni di via Messina e sotto la minaccia di un’arma, hanno arraffato 1400 euro in contanti e biglietti "Gratta e vinci". La terza rapina è datata 9 novembre 2022. In quella occasione a entrare a volto coperto in una tabaccheria di via Crispi è stato un solo malvivente che, minacciando il titolare, ha rubato 90 euro dalla cassa. Stesso consolidato copione l'11 novembre del 2022, quando i due, dietro la minaccia di una pistola, hanno rubato a un passante 350 euro, appena prelevati da uno sportello automatico di Poste Italiane.

L’ultimo episodio di cui i due presunti rapinatori sono indiziati è del 14 novembre del 2022. Vittime, i proprietari di una tabaccheria, minacciati da due malviventi travisati da passamontagna con armi in pugno. In quest'ultima occasione, i rapinatori hanno prelevato dalla cassa dei contanti dopo avere ingaggiato una colluttazione con i proprietari, colpendoli con calci e pugni al viso.

Le indagini della polizia hanno consentito di acquisire elementi che dimostrerebbero le responsabilità dei due arrestati nei cinque eventi delittuosi. Di fondamentale importanza per le indagini è stata l’analisi delle immagini raccolte dagli impianti di video sorveglianza, sia di quelli nelle attività commerciali razziate, sia di quelli di abitazioni private nelle immediate vicinanze dei luoghi delle rapine. Un apporto significativo è stato fornito anche dalle testimonianze dalle vittime sull'aspetto dei rapinatori e sulla targa dell'auto usata dai malviventi. Le indagini della squadra mobile hanno consentito alla Procura di richiedere ed ottenere la misura della custodia cautelare, notificata nelle case circondariali dove entrambi si trovavano già ristretti in relazione a misure correlate ad altri procedimenti.