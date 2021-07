Rapinava i negozianti con pistola e machete, 21enne in carcere

Solo qualche giorno fa per gli stessi due reati di rapina ai danni di altrettanti negozianti, era stata eseguita un'analoga ordinanza nei confronti del paternese Giuseppe Arcidiacono. Ora tocca al complice Orazio Rau

I carabinieri di Paternò, eseguendo un ordine della Corte d’Appello di Catania, hanno arrestato il 21enne Orazio Rau. Solo qualche giorno fa per gli stessi due reati di rapina ai danni di altrettanti negozianti, era stata eseguita un'analoga ordinanza nei confronti del paternese Giuseppe Arcidiacono, adesso notificata al suo complice, Orazio Rau appunto. I due rapinatori agivano in coppia ed effettuavano gli assalti mediante l’utilizzo di una pistola e di un’arma da taglio, un machete. Anche l’entità della pena in capo ad Arcidiacono è speculare a quella del Rau, 3 anni e 2 mesi di reclusione, che quest’ultimo dovrà espiare nel carcere di Gela.